Gümüşhane'de deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından yapılan ölçüme göre depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçülürken deprem, yerin 2.0 kilometre derinliğinde meydana geldi.İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmayan depremin merkez üssü Şiran ilçesi Yedibölük köyü olurken, depremin sabah saat 09:48'de yaşandığı kaydedildi. Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde meydana gelen deprem Kelket ilçesi başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.