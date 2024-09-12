  • USD: 33,94 - 34,00
  • EURO: 37,48 - 37,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TEM'de panik! 2 el bombası bulundu

Beykoz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti Kavacık Mevkii'nde yol kenarında poşet içerisine bırakılmış pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekleme: 12.09.2024 - 09:25 Güncelleme: 12.09.2024 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
TEM'de panik! 2 el bombası bulunduSabah saatlerinde işe giden vatandaşların, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti Kavacık Mevkii'nde TEM kenarında bir poşet vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar hemen polise haber verdi. Poşette pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulunan polis ekipleri hemen bomba imha ve olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi.

TEM kenarındaki bombalar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.