TEM'de panik! 2 el bombası bulundu

Beykoz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti Kavacık Mevkii'nde yol kenarında poşet içerisine bırakılmış pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sabah saatlerinde işe giden vatandaşların, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti Kavacık Mevkii'nde TEM kenarında bir poşet vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar hemen polise haber verdi. Poşette pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulunan polis ekipleri hemen bomba imha ve olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi.TEM kenarındaki bombalar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.