Bakan Fidan, Özbekistan’da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e ziyaret düzenliyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında ise Taşkent’te Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov ile bir araya geldi.Bakan Fidan, görüşmede “Özbekistan bizim ikinci vatanımız. Aramızdaki işbirliğini kurumsallaştırarak daha da ileriye taşımak konusunda liderimizin ortaya koyduğu çok büyük bir irade var. İki ülke arasındaki stratejik işbirliğini modern zamanların hem ihtiyaçlarına hem de meydan okumalarına cevap verecek şekilde tahkim etmek, kurumsallaştırmak hem Türk dünyası açısından hem de iki ülke açısından son derece önemli diye düşünüyorum Haziran ayında Ankara’da gerçekleşen yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı gerçekten tarihi bir dönüm noktasıydı. Liderlerimiz, iki ülke açısından önemli kararlar aldılar Taşkent’te hem İçişleri Bakanımız hem de Mit Başkanımız ile beraber önemli bir ziyaret yapmaktayız. Haziran’da liderlerimizin aldığı kararların hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.