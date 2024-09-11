Devlet Bahçeli'nin hayatı kitap oluyor

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatı kitaplaşıyor.Bahçeli'nin hayatına ve siyaset hayatında tanık olduğu anların yer alacağı kitabın adı "Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" olarak belirlendi.Bahçeli'nin siyasi mücadelesi ve partisi için yaptığı fedakarlıklara değinecek kitaba ait tanıtım videosu paylaşıldı.Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, kitaba ait ilk görüntüler yer aldı.MHP'nin yaptığı paylaşımda Bahçeli'nin "Dünya başıma yıkılsa, aç kalıp muhtaç düşsem yine namerde el açmam, yine de bu davadan dönmem. Bu emanete leke sürdürmem" sözleri eşliğinde kitabın tanıtımı yapıldı.