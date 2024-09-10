Yasemin Kay Allen'den iddialar cevap!

Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, kısa bir süre önce eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya ile yollarını ayırmıştı. Güzel oyuncu ile Kerem Bürsin'in aşk yaşadığına dair iddialar ortaya atıldı.'Yılın aşkı' başlıklı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Yasemin Allen, magazin gündemine gelen haberle ilgili açıklama yapma gereği duydu.Ünlü oyuncu, 'Arkadaşlar merhaba. Bir şey demeyecektim ama bir çoğunuz her okuduğuna inanıyor demek ki. Sevgili Kerem ile aramızda seviyeli bir arkadaşlık dışında herhangi bir şey asla söz konusu olmadı. Yorum yazarken kullandığımız dile ve seviyemize dikkat edelim, terbiyemizi takınmaya gayret edelim lütfen' ifadelerini kullandı.Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde bir firmanın davetlisi olarak şarkıcı Hadise ile Venedik Film Festivali'ne katılmıştı. İkili, kırmızı halıda birlikte boy göstermişti.