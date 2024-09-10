İzmir'de terör operasyonu! 4 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçildi. MLKP Terör Örgütü ile iltisaklı olan SGDF'nin (Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu) eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.Yapılan çalışmalar neticesinde örgüt yönetiminden gelen talimatlar doğrultusunda basın açıklaması, ideolojik eğitim, eleman temini vb. faaliyetler yürüttüğü tespit edilen aralarında SGDF Eski Eş Başkanının da olduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.