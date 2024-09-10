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Beyaz Gazete
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Dışişleri'nden İsrail'e tepki

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in onlarca sivili öldürdüğü saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada "İsrail’in Han Yunus’ta ilan ettiği sözde 'insani bölge'de sivillerin kaldığı çadırlara saldırarak onlarca Filistinliyi katletmesini lanetliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri'nden İsrail'e tepki
Ekleme: 10.09.2024 - 13:00 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:00 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri'nden İsrail'e tepki
Dıişişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail’in Han Yunus’ta ilan ettiği sözde “insani bölge”de sivillerin kaldığı çadırlara saldırarak onlarca Filistinliyi katletmesini lanetliyoruz. Soykırımcı Netanyahu Hükümeti, işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklemiştir. Bu suçları işleyenler uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap verecektir. Filistinlilerin adalet ve özgürlük yürüyüşlerinde yanlarında durmaya devam edeceğiz." denildi.