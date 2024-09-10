2024-DGS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 30 Haziran'da uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının değerlendirmesinin tamamlandığını duyurdu.İki yıllık ön lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerin eğitimlerini 4 yıllık lisans düzeyine çıkarmaları için 30 Haziran'da uygulanan Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı.DGS sınavında başarı kaydeden adaylar, bir sonraki aşamada bölüm tercihi yapacaklar.Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' adresinden erişebilecek.