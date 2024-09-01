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Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

Karakoçan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucunu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Ekleme: 1.09.2024 - 17:18 Güncelleme: 1.09.2024 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralıElazığ'ın Karakoçan ilçesi Burgurcuk köyü mevkisinde otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.


HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı


İNCELEME BAŞLATILDI
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.