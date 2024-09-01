Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Burgurcuk köyü mevkisinde otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı.Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.