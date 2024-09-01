Cenin’de siyonist kuşatma!

İsrail ordusu Batı Şeria'da ilhak girişimine devam ediyor. El Cezire, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da beş gündür devam eden baskınlarında Cenin'in altyapısını yerle bir ettiğini ve yolların yüzde 70'ini yıktığını bildirdi.Cenin Belediyesi'ne göre İsrail güçleri şehrin sokaklarının yüzde 70'ini, su ve kanalizasyon şebekesinin 20 kilometrelik kısmını buldozerlerle yıktığını bildirdi.İsrail ordusunun saldırıları sonucunda Cenin Mülteci Kampı'nın yüzde 80'inin suya erişiminin olmadığı belirtildi.Filistinliler, Batı Şeria'da yirmi yıldan uzun süredir devam eden saldırıların en büyüğü olan kuşatmanın ana hedefinin yıkım olduğunu söylüyor.Filistinlilere göre İsrail ordusu Filistinlilere işgale direnmeyi seçerlerse ödeyecekleri maliyeti hatırlatmayı hedefliyor.Mülteci kampındaki Filistinli savaşçılar ise işgale karşı savaşmaya devam edeceklerine yemin ettiler.Wafa haber ajansı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin kenti ve mülteci kampında beşinci gününde sürdürdüğü 'saldırgan askeri harekatında' en az 14 Filistinliyi öldürdüğünü bildirdi. Onlarca kişinin de yaralandığı ve gözaltına alındığı bildirildi.Wafa, 'Şehir ve mülteci kampı, bölgedeki askeri varlığını güçlendiren İsrail güçleri tarafından uygulanan sıkı bir abluka altında kalmaya devam ediyor' dedi.