Trendyol Süper Lig'e galibiyetle başlamak isteyen Fenerbahçe, ilk maçında evinde Adana Demirspor'u konuk edecek.UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına da kalmak isteyen Kanarya, 3. eleme turu ilk maçında, deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşılaştı.Sarı-lacivertli takım, 90+1'de yediği golle maçtan 2-1 mağlup ayrıldı ve turu İstanbul'a bıraktı.Transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katarak dikkat çeken Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...Güçlü bir kadro kuran sarı-lacivertli takımda gözler şimdi rekor transfer teklifleri alan Ferdi Kadıoğlu'na çevrildi.Southampton, Nottingham Forest ve Brighton'un resmi olarak istediği F.Bahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu için geri çevrilmesi güç bir teklif daha geldi.Son dakika haberi: Fenerbahçe'den flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Rekor teklif gelmişti...Brighton, bonuslarla birlikte 35 milyon Euro'yu bulan bir rakamla sarı-lacivertlilerin kapısını çalarken gözler oyuncunun vereceği karara çevrildi.Daha önce 25 milyon Euro'luk önerileri kabul etmeyen ve 35 milyon Euro limit belirleyen yönetim, bu teklife rağmen Ferdi'yi takımda tutmanın planlarını yapıyor.Ancak bu aşamada genç yıldız belirleyici olacak. Kariyerini İngiltere'de sürdürme hedefi olan 24 yaşındaki futbolcunun, yönetimle yapacağı görüşme sonrası tavrını netleştireceği ifade edildi.Oyuncunun menajerinin ise Ferdi Kadıoğlu'na iki yıl Brighton'da forma giydikten sonra daha büyük bir kulübe transfer sözü verdiği ileri sürüldü.Yönetim bu yeni teklif ile oyuncunun da alacağı rakamda büyük zam yapmayı planlıyor.Görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Teknik direktör Mourinho'nun da görüşü Ferdi'nin takımda kalması yönünde.Milli oyuncu geride bıraktığımız sezonda ve EURO 2024'e adından söz ettiren bir performans ortaya koymuştu.Gösterdiği performansla dikkat çeken Ferdi, piyasa değerini de 30 milyon Euro'ya yükseltti.