Ev hapsi reddedilen Dilan Polat hakkında karar günü

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tutukluluğu devam ederken, soruşturma kapsamındaki detaylar ise gündemden düşmüyor..Polat çifti hakkında hazırlanan 909 sayfalık MASAK raporunda, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, karar vericinin eşi Engin Polat olduğu belirtildi.MASAK raporunun ardından Dilan Polat’ın avukatları, tahliye için peş peşe başvurularda bulundu. Yargılanmaları önümüzdeki ay başlayacak olan Polat çiftinin avukatları, tahliye ve ev hapsi taleplerine ise mahkemeden ret yanıtı geldi.Ret kararının gerekçesi olarak; 'Dilan Polat'ın savunmasının alınmadığını, delillerin daha toplanmadığı ve karartılma ihtimalinin bulunması' var..Bugün ise Dilan Polat'ın davasına bakacak olan Anadolu 2. Adliye Ceza Mahkemesi, tutukluluk incelemesi yapacak.Mahkeme bir kez daha tahliye edip etmeyeceği konusunda karar verecek.