Akdeniz'de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Antalya Kaş'a 48.11 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Depremin derinliği ise 11.76 kilometre olarak kaydedildi.Kandilli Rasathanesi de Akdeniz'deki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Deprem, 5 kilometre derinlikte meydana geldi.