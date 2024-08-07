Şehidin var Türkiye! MSB duyurdu

Kuzey Irak Bölgesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde görev yapan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp (25), bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz atışı sonucu yaralandı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.Çiçekdağı nüfusuna kayıtlı olan şehidimizin babası Ömer Alp'in pandemi döneminde vefat ettiği ve acı haberinin annesi Bahriye Alp'e ulaştırıldığı öğrenildi."VATAN SİZE MİNNETTARDIR!"Bakan Güler tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Kahraman silah arkadaşımız, 7 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asli milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."