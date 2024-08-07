Aydın’da orman yangını çıktı

Aydın’ın Germencik ilçesinde ziraat ve makilik alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Aydın'ın Gümüşköy mahallesi yakınlarında saat 14.16 sıralarında yangın çıktı. Ziraat ve makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisi ile hızla ormanlık alana ulaştı. İhbarın üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Muğla Orman İşletme Müdürlüğü hava araçları da yangın bölgesine gönderildi. Ekipler havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.