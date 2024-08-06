Marmaris'te kaçak göçmen operasyonu

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 Ağustos'ta saat 14.00 sıralarında, Marmaris açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi aldı.Bölgeye hareket eden ekipler, İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisindeki 2’si çocuk 13 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.