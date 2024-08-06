İzmit Sahili'nde ceset bulundu

Kocaeli İzmit ilçesi sahil kesiminde sabah saatlerinde dolaşan vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi fark etti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkartılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 39 yaşındaki Mustafa Zeki Kayış olduğu belirlendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzeri sahil kesiminde dolaşan vatandaşlar, kıyı şeridine yakın bir noktada su üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark etti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler, vatandaşı sudan çıkarttı. Sudan çıkartılan kişinin yapılan kontroller sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi.39 yaşındaki Mustafa Zeki Kayış isimli kişiye ait cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.