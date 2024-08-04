Sörloth rekor bedelle dünya devine gitti!

Daha önce ülkemizde Trabzonspor forması da giyen Sörloth için Atletico Madrid'in Villarreal ile 30 milyon Euro sabit bonservis ücretinin yanı sıra bonuslar içeren bir anlaşma sağladığı belirtiliyor. Bonusların ne kadar olduğu henüz netleşmezken 4'ü karşılanabilir şekilde toplam 11.2 milyon Euro'luk bonus maddeleri olduğu da iddia edilmekte. Daha önce ülkemizde Trabzonspor forması da giyen Sörloth için Atletico Madrid'in Villarreal ile 30 milyon Euro sabit bonservis ücretinin yanı sıra bonuslar içeren bir anlaşma sağladığı belirtiliyor. Bonusların ne kadar olduğu henüz netleşmezken 4'ü karşılanabilir şekilde toplam 11.2 milyon Euro'luk bonus maddeleri olduğu da iddia edilmekte. Madrid, Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Manchester United gibi dünyanın en önemli kulüpleri, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Son olarak Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sorloth, dünya devi Atletico Madrid'e imzayı attı!