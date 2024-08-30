“Mustafa” 25 Ekim’de sinemalarda

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğunu anlatacak “Mustafa” isimli animasyon film, 25 Ekim 2024 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak. Emir Cömert’in yapımcılığını üstlendiği film, izleyiciyi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk yıllarına yolculuğa çıkaracak.“Mustafa”nın şanlı bir lider olma yolundaki ilk adımlarını anlatan film, Atatürk’ün doğduğu Selanik’ten annesi Zübeyde Hanım ile olan ilişkisine, okul yıllarından askeri eğitimine kadar birçok detayı tarihin iz bırakan anılarıyla ekrana taşınacak.Görsel olarak zenginleştirilmiş sahneleriyle izleyicilere tarihi yeniden yaşatmayı hedefleyen “Mustafa”, Atatürk’ün hikayesini daha önce hiç anlatılmamış bir perspektiften sunmayı amaçlıyor.Filmin seslendirmesini Altan Erkekli, danışmanlığını ise araştırmacı-yazar Erol Mütercimler yapıyor.