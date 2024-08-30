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İzmir'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 30.08.2024 - 11:01 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltıİzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü tarafından yürütülen DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında harekete geçildi. Geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütleri adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü veya haklarında tahdit kayıtları bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu 8 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 7'si yakalanırken, 1'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ayrıca şüpheliler ile aynı evde kalan 4'ü yetişkin, 8'i çocuk 12 kişinin sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtildi.