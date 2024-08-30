Balıkesir'de korkutan yangın

Balıkesir Bandırma’ya bağlı Ayyıldız Mahallesi'nde bulunan bir dairenin çatı katında yangın çıktı.Bir çiftin evde salça yaparken tencereyi ocakta unutması nedeniyle çıktığı öğrenilen yangına olay yeerine gelen çok sayıda ekip tarafından müdahale edildi.Yangın ekiplerin koordineli çalışması sayesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.MADDİ HASAR MEYDANA GELDİÇıkan yangın sonucu maddi zarar meydana gelirken dumandan etkilenenler ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.