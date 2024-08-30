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Bakan Fidan'dan 30 Ağustos mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 30 Ağustos zaferinin zorluklar içinde yazılan bir destanın ve milli birlik ruhunun en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

Ekleme: 30.08.2024 - 13:10 Güncelleme: 30.08.2024 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Bakan Fidan'dan 30 Ağustos mesajı
Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fidan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en büyük nişanesi olan 30 Ağustos zaferi, zorluklar içinde yazılan bir destanın ve milli birlik ruhumuzun en güçlü ifadesidir. O günkü azim ve inançla, bugün de yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.'