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Amasya'da kamyonetler çarpıştı

Amasya’da 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 30.08.2024 - 16:54 Güncelleme: 30.08.2024 - 17:01 / Editör: Ozge Selin
Amasya'da kamyonetler çarpıştıAmasya'da Ali Osman Çevik yönetimindeki kamyonet, Çeltek kavşağına geldiğinde Samsun Havza İstikametinden Merzifon’a doğru servis yolunda ilerleyen Aşkın Akkaya’nın kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI
Ali Osman Çevik, yanındaki Kıymet Çevik ile çarpıştığı kamyonetteki Müzeyyen Akkaya ve Büşra Akkaya yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya'da kamyonetler çarpıştı