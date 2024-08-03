Bursa'da korkutan deprem! AFAD duyurdu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde saat 05.05'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde saat 05.05'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin 4,69 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Büyükorhan (Bursa)
Tarih:2024-08-03
Saat:05:05:35 TSİ
Enlem:39.83139 N
Boylam:28.75889 E
Derinlik:4.69 km
Depremin 4,69 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Büyükorhan (Bursa)
Tarih:2024-08-03
Saat:05:05:35 TSİ
Enlem:39.83139 N
Boylam:28.75889 E
Derinlik:4.69 km