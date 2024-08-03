  • USD: 33,08 - 33,14
  • EURO: 35,77 - 35,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bursa'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde saat 05.05'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Ekleme: 3.08.2024 - 09:12 Güncelleme: 3.08.2024 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da korkutan deprem! AFAD duyurduAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde saat 05.05'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin 4,69 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Büyükorhan (Bursa)
Tarih:2024-08-03
Saat:05:05:35 TSİ
Enlem:39.83139 N
Boylam:28.75889 E
Derinlik:4.69 km

Bursa'da korkutan deprem! AFAD duyurdu