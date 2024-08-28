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Beyaz Gazete
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2024-YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Ekleme: 28.08.2024 - 15:12 Güncelleme: 28.08.2024 - 15:20 / Editör: Ozge Selin
2024-YÖKDİL/2 sonuçları açıklandıÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-YÖKDİL/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.