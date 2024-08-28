2024-YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-YÖKDİL/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.