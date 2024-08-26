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27 kilo uyuşturucuyla yakalandı!

Malatya'da şüphe üzerine durdurulup, narkotik köpeği ile aranan yolcu otobüsünde, 27 kilo 922 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Ekleme: 26.08.2024 - 13:19 Güncelleme: 26.08.2024 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
27 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde Kale ilçesi girişinde yolcu otobüsü şüphe üzerine durduruldu. Otobüste, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Bagajda 3 parça halinde 27 kilo 922 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuklandı.