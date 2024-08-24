Ege Denizi'nde deprem! AFAD duyurdu

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son deprem Ege'de kaydedildi. AFAD ilk verileri internet sitesi üzerinden açıkladı.AFAD, Ege Denizi'nde sabah saat 07:39'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. Sarsıntının derinliği ise 6.49 km olarak açıklandı. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.Öte yandan sabah saat 06:03 sularında Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Göksun merkezli depremin büyüklüğü 3 olarak kayıtlara geçerken bölgede artçı sarsıntılar sürdü.Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.