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Beyaz Gazete
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Bursa’da çocuk parkında yangın

Gemlik ilçesinde çocuk parkında çıkan yangın itfaiyenin 30 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü. Yangının, çocukların yedikleri yiyeceklerin atıklarını yakması sonucu çıktığı belirlendi.

Ekleme: 24.08.2024 - 15:54 Güncelleme: 24.08.2024 - 15:55 / Editör: Ozge Selin
Bursa’da çocuk parkında yangın
Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Eşref Dinçer Mahallesi Ulaşan Sokak'taki çocuk oyun parkında saat 14.00 sıralarında çocuklar, yedikleri yiyeceklerin atıklarını ateşe verdi. Bu sırada alevler parktaki plastik oyun aletlerine sıçradı.

Bursa’da çocuk parkında yangın

YARIM SAAT SÜREN MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Göğe yükselen duman ilçenin birçok mahallesinden görülürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 30 dakikalık çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında parkta büyük çapta zarar oluştu.

Bursa’da çocuk parkında yangın

"ÇOCUKLAR YEDİKLERİNİ YAKMIŞ"

Yangına ilişkin Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Parkta çocuklar yediklerini yakınca yangın çıktı. Ekiplerimiz söndürdü. Sadece maddi hasar meydana geldi" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.