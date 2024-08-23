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Malatya'da orman yangını

Malatya'nın Pütürge ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Ekleme: 23.08.2024 - 17:22 Güncelleme: 23.08.2024 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da orman yangınıMalatya'nın Pütürge ilçesinde orman yangını çıktı.

İlçenin Gündeğer Mahallesi yakınlarında arazide başlayan yangın, rüzgarın etkisi ile kısa sürede yayılarak ormana sıçradı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 8 itfaiye ve 34 personel sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Malatya'da orman yangını