Askeri araç devrildi: 1 asker şehit oldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Güzelyurt şehrinde askeri aracın otomobille çarpışmasının ardından devrildi. Devrilme sonucu 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Güzelyurt-Akçay ana yolu üzerinde saat 09.00'da kaza meydana geldi.
Akçay'dan Güzelyurt istikametine seyir halinde olan askeri araç, aynı yönde seyreden otomobile çarptıktan sonra yolun dışına çıkarak devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre askeri aracın sürücüsünün de aralarında bulunduğu 12 asker yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
HAYATA TUTUNAMADI ŞEHİT OLDU
KKTC Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, trafik kazasında yaralanan askerlerden 1'inin, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.
Akçay'dan Güzelyurt istikametine seyir halinde olan askeri araç, aynı yönde seyreden otomobile çarptıktan sonra yolun dışına çıkarak devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre askeri aracın sürücüsünün de aralarında bulunduğu 12 asker yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
HAYATA TUTUNAMADI ŞEHİT OLDU
KKTC Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, trafik kazasında yaralanan askerlerden 1'inin, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.