Müjde: O öğrenciler okula 1 ay geç başlayacak

MEB'in yayımladığı 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. sınıf öğrencileri ve 5. sınıf öğrencileri 2 Eylül Pazartesi gününden itibaren resmen okula başlayacak.Tüm kademelerde ise eğitim öğretim yılı 9 Eylül tarihinde resmen başlayacak.Bazı öğrenciler mevsimlerden dolayı okula bir süre geç başlayacak.Ekim ayına kadar devam edecek olan hasat mevsimi dolayısıyla ailesiyle birlikte çalışmakta olan öğrenciler bulunuyor.Hasat mevsimi boyunca öğrencilerin okula düzenli olarak devam edememeleri bekleniyor.MEB Hocam'ın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı, bu durumu göz önünde bulundurarak gerekli düzenlemeleri yapacak ve öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için çeşitli önlemler alacak.Hasat mevsimi sona erdiğinde öğrencilerin okula dönüşleri sağlanacak ve eğitim süreci kaldığı yerden devam edecek.Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.