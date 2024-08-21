İzmir'de orman yangını çıktı
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. İlçede geçtiğimiz günlerde çıkan yangın, güçlükle kontrol altına alınmıştı.
Menderes'in kırsal Deliömerler Mahallesi yakınlarında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi.
Alevlere ilk müdahale 10 dakika içinde yapıldı.
Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.