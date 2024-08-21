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Elazığ ve Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD'ın geçtiği son dakika bilglerine göre; Elazığ Palu ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 21.08.2024 - 09:07 Güncelleme: 21.08.2024 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Elazığ ve Kahramanmaraş'ta deprem21 Ağustos sabahı Türkiye’nin farklı bölgelerinde iki deprem kaydedildi.

İlk sarsıntı saat 04:10’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Payamburnu bölgesinde meydana geldi. 3.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 3.9 kilometre altında gerçekleşti.

ELAZIĞ'DA DEPREM
Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre, saat 05:15’te ise Elazığ’ın Palu ilçesinde bir başka deprem daha yaşandı.

Bu kez 3.9 büyüklüğündeki deprem, 5.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Elazığ ve Kahramanmaraş'ta deprem