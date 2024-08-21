Elazığ ve Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD'ın geçtiği son dakika bilglerine göre; Elazığ Palu ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
21 Ağustos sabahı Türkiye’nin farklı bölgelerinde iki deprem kaydedildi.
İlk sarsıntı saat 04:10’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Payamburnu bölgesinde meydana geldi. 3.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 3.9 kilometre altında gerçekleşti.
ELAZIĞ'DA DEPREM
Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre, saat 05:15’te ise Elazığ’ın Palu ilçesinde bir başka deprem daha yaşandı.
Bu kez 3.9 büyüklüğündeki deprem, 5.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.
İlk sarsıntı saat 04:10’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Payamburnu bölgesinde meydana geldi. 3.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 3.9 kilometre altında gerçekleşti.
ELAZIĞ'DA DEPREM
Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre, saat 05:15’te ise Elazığ’ın Palu ilçesinde bir başka deprem daha yaşandı.
Bu kez 3.9 büyüklüğündeki deprem, 5.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.