Elazığ ve Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD'ın geçtiği son dakika bilglerine göre; Elazığ Palu ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

21 Ağustos sabahı Türkiye’nin farklı bölgelerinde iki deprem kaydedildi.İlk sarsıntı saat 04:10’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Payamburnu bölgesinde meydana geldi. 3.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 3.9 kilometre altında gerçekleşti.Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre, saat 05:15’te ise Elazığ’ın Palu ilçesinde bir başka deprem daha yaşandı.Bu kez 3.9 büyüklüğündeki deprem, 5.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.