İtfaiye Daire Başkanı görevden alındı!

Geçtiğmiz hafta Perşembe günü İzmir'in Karşıyaka ilçesi sınırları içinde yer alan Yamanlar Dağında piknik yapan 3 kişinin sebep olduğu yangın günlerce sürmüştü. 1600 hektarlık alanda etkili olan yangında 17 ev yanmış 87 ev ve 45 işyeri boşaltılmıştı. Alevlerin yön değiştirmesi ile 3 mahalle de can güvenliği gerekçesi ile boşaltılmıştı. Yangınlar sadece anlar ile sınırlı kalmamış Bayındır, Menderes ve Urla'da da alevler ormanlık alanları tehdit etmişti.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Yamanlar yangını sırasında havadan müdahalenin yetersiz kaldığını iddia etmiş bunun üzerine AK Parti cephesinden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yangına müdahalede yetersiz kaldığı yönünde eleştiriler gelmişti.Tartışmalar sürerken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken bir hamle geldi. Belediyeye bağlı İtfaiye Dairesi'nin Başkanlığını yürüten İsmail Derse görevden alındı. Derse'nin görevden alınması kulislerde 'Yamanlar Yangını Derse'nin başını yedi' olarak yorumlandı.