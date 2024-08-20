Bakan Bak duyurdu: Yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencileri için 2024-2025 GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yüksek öğretimler için yurt başvurularının başladığını açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bak, ''GSBYurtları için başvuru süreci an itibarıyla başladı. Başvurularınızı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapabilirsiniz.'' ifadelerini kullandı.