Google Chrome ve Microsoft Edge'de siber saldırı dalgası!

Türkiye'deki ve dünya genelindeki milyonlarca kullanıcının vazgeçilmezi olan Google Chrome ve Microsoft Edge tarayıcıları, yeni bir siber saldırı dalgasının hedefi oldu.Bu saldırıda yüz binlerce kullanıcının kişisel verileri çalındığı ve zararlı yazılımların sisteme bulaştığı belirtiliyor. Singapur Siber Güvenlik Ajansı'nın (CSA) yaptığı son açıklamada, Chrome ve Edge kullananlar uyarıldı.Saldırının en az 300 bin kullanıcıyı etkilediği düşünülüyor. Bu rakamın önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.Saldırganların amacı, kullanıcıların bilgisayarlarına sızmak ve rasgele kod çalıştırarak sistemleri ele geçirmek. Bu durum, cihaz üzerindeki tüm verilerin güvenliğini tehdit ediyor.Singapurlu siber güvenlik uzmanları tarafından yapılan açıklamaya göre siber saldırganlar, Google Chrome ve Microsoft Edge için uzantı indirmek isteyen kullanıcıları hedef alıyor.Dünya genelinde popüler olan uzantılar üzerinden hareket eden saldırganlar, söz konusu uzantıların sahte versiyonlarını geliştiriyor ve kullanıcıları tuzağa düşüyor. Chrome ve Edge tarayıcıları için geliştirilen sahte uzantılar, geleneksel antivirüs programlarını kolaylıkla atlatabiliyor. Analizler, bu uzantıların sistemlere iyice yerleştiğini ve kolayca silinemediğini ortaya koydu.Unutmayın, herhangi bir uzantı indirmeden önce mutlaka Google Chrome veya Edge'in resmi uygulama mağazasını kullanın ve geliştiriciyi doğrulayın. Bu basit adım, sizi birçok siber saldırıdan koruyacaktır.