Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Devlet Bahçeli'yle görüştü

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezine geldi.

Göztepe Fenerbahçe maçında Göztepeli yöneticinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arkasından iterek yere düşürmesinin ardından başlayan tartışmalar devam ederken Ali Koç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezine geldi.Koç'u MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı.Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.Görüşmenin ardından Ali Koç'u, genel merkez binasından Bahçeli uğurladı.Ali Koç, MHP'den önce de CHP'yi ziyaret ederek Genel Başkan Özgür Özel ile görüşmüştü.