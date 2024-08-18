Kütahya'da hafriyat kamyonu şarampole devrildi

Kütahya'da feci bir trafik kazası meydana geldi.Yol yapım şirketinde şoför olarak çalışan Fethi Öztürk, Domaniç-Tavşanlı kara yolunda taş yüklü hafriyat kamyonu ile seyr halindeydi.Güney ve Kozacağız köyleri arasında bulunan yola giren Öztürk'ün yönetimindeki kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi.Kazada kamyon sürücüsü Fethi Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti.Öztürk'ün cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.