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Beyaz Gazete
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Kütahya'da hafriyat kamyonu şarampole devrildi

Domaniç-Tavşanlı kara yolu üzerinde ilerleyen taş yükü hafriyat kamyonunun devrilmesiyle araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Ekleme: 18.08.2024 - 15:58 Güncelleme: 18.08.2024 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Kütahya'da hafriyat kamyonu şarampole devrildi
Kütahya'da feci bir trafik kazası meydana geldi.

Yol yapım şirketinde şoför olarak çalışan Fethi Öztürk, Domaniç-Tavşanlı kara yolunda taş yüklü hafriyat kamyonu ile seyr halindeydi.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Güney ve Kozacağız köyleri arasında bulunan yola giren Öztürk'ün yönetimindeki kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kütahya'da hafriyat kamyonu şarampole devrildi




SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada kamyon sürücüsü Fethi Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti.

Öztürk'ün cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATTI

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.