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Halı fabrikasında yangın

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan ve kısa sürede fabrikanın tamamına yayılan yangına 200 itfaiye personeli ve 72 araçla müdahale sürüyor.

Ekleme: 16.08.2024 - 09:21 Güncelleme: 16.08.2024 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Halı fabrikasında yangınGaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan halı fabrikasındaki sabaha karşı yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri fabrikaya gelerek müdahaleye başladı. Sabah 04.00 sıralarında başlayan ve kısa sürede fabrikanın tamamına yayılan yangına 200 personel ve araçla müdahale ediyor.

Halı fabrikasında yangın




Yangına, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiyesi müdahale ederken ilçe belediyeleri de su tankerleri ile destek veriyor.