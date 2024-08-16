Balıkesir'de otluk yangını

Balıkesir - Susurluk yolu üzerinde bulunan otlar tutuşurken, bölgede bulunan birkaç ağacın da zarar gördüğü öğrenildi.

Bugün yurt geneliden peş peşe yangın haberleri geliyor.İzmir Karşıyaka'da çıkan yangına müdahale edilirken, Balıkesir'de de otlar tutuştu. Balıkesir - Susurluk yolu 30. kilometrede yangın paniği yaşandı.Yol kenarında bulunan otlar henüz bilinmeyen nedenle tutuştu. Kısa sürede alevlerin yükseldiği yangında yoldan geçen vatandaşlar yangın anlarını görüntüledi.İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.