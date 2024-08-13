Feci kaza, Bitlis-Baykan kara yolu üzerinde bulunan Destumi Köprüsü mevkiinde yaşandı. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 CGS 245 plakalı otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Bitlis’te korkutan kaza: TIR ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var...Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.Her iki araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.