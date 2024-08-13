Adaylar ekran başına! Sonuçlar açıklandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı.
Milyonlarca üniversite adayının beklediği YKS tercih sonuçları belli oldu.
2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklandı.
YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN AÇIKLAMA
YÖK Başkanı Erol Özvar: Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu.
Yeni açtığımız 'Yapay Zeka' ve 'Bilişim' programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamına yerleşildi, tek bir boş kontenjan bile kalmadı.
2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklandı.
YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN AÇIKLAMA
YÖK Başkanı Erol Özvar: Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu.
Yeni açtığımız 'Yapay Zeka' ve 'Bilişim' programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamına yerleşildi, tek bir boş kontenjan bile kalmadı.