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Adaylar ekran başına! Sonuçlar açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı.

Ekleme: 13.08.2024 - 10:18 Güncelleme: 13.08.2024 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Adaylar ekran başına! Sonuçlar açıklandıMilyonlarca üniversite adayının beklediği YKS tercih sonuçları belli oldu.

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklandı.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Erol Özvar: Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu.

Yeni açtığımız 'Yapay Zeka' ve 'Bilişim' programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamına yerleşildi, tek bir boş kontenjan bile kalmadı.