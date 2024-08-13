Adaylar ekran başına! Sonuçlar açıklandı

Milyonlarca üniversite adayının beklediği YKS tercih sonuçları belli oldu.2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklandı.YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN AÇIKLAMAYÖK Başkanı Erol Özvar: Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu.Yeni açtığımız 'Yapay Zeka' ve 'Bilişim' programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamına yerleşildi, tek bir boş kontenjan bile kalmadı.