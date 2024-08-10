Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı

Bakan Uraloğlu, bu programda sosyal medya platformu Instagram'a uygulanan erişim engelinin kaldırılması konusunda da açıklamada bulundu.Uraloğlu, Instagram konusunda yaptığı açıklamada "Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor. Son düzlükteyiz." ifadelerini kullandı.Daha önce, Instagram'ın neden engellendiğini açıklayan Bakan Uraloğlu, "Burada belli bir süreden beri gelen özellikle katalog suçlar dediğimiz suçlar noktasında bir istediğimiz adımları atmadıkları için. Katalog suçları nedir? Bir, Atatürk'e yapılan saldırılardır. Ondan sonra bahislerdir. Kumar vesairedir. Cinsel içerikli suçlardır. Bunlarla ilgili çok defaatle bildirimler yaptık ama bunların yeterince karşılık bulmadığını görerek biz erişimine engel getirdik. Ondan sonra da toplantılar yapıldı ve karşı tarafa ilgili hassasiyetlerimizi daha net bir şekilde anlattık, anlatıyoruz" diye konuşmuştu.Türkiye'nin kurallarını kabul etmemekte direnen Instagram'ın son olarak Hamas Lideri Haniye'nin şehit edilmesinin ardından uyguladığı sansür politikası bardağı taşıran son damla olmuştu.