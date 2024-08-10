26 ilde Narkoçelik-31 operasyonu!

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.26 ilde gerçekleştirilen “Narkoçelik-31” operasyonları, jandarma ekiplerinin titiz çalışmalarıyla uyuşturucu madde üretici ve satıcılarına ağır bir darbe vurdu.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:26 İlde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-31” operasyonlarında;1 Ton 47 Kg uyuşturucu madde,8 Milyon 249 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile21 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi91 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı55'i tutuklandı.9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyızJandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca;253 ekip ve996 Jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Manisa, Aksaray, Adana, Balıkesir, Bitlis, Batman, Bingöl, Malatya, Ağrı, Kırklareli, Aydın, Yalova, Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Karaman, Sakarya, Rize, Kırıkkale, Muğla, İzmir, Siirt ve Ankara olmak üzere 26 ilde 'NARKOÇELİK-31” operasyonları düzenlendi.





Operasyon yapılan bazı illerimiz;- Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;- 627 kg esrar,- 6 milyon 48 bin 744 adet kök kenevir,- 788 bin 500 kök skunk ele geçirildi.- 5 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.- Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;- 207 bin kök kenevir ele geçirildi.- 3 Zehir Taciri yakalandı.-Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;- 26 kg skunk,- 8 kg esrar ele geçirildi.- 3 Zehir Taciri yakalandı. 2'si tutuklandı.- Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;- 170 kg kubar ve toz esrar ele geçirildi.- 3 Zehir Taciri yakalandı.- Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;- 17,5 kg esrar,- 4 bin 858 kök kenevir ele geçirildi.- 9 Sokak Satıcısı yakalandı.5'i tutuklandı. 2'si hakkında adli kontrol.- Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;- 1,5 kg esrar ele geçirildi.- 4 Zehir Taciri yakalandı.2'si tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol.- Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;- 27 kg esrar ele geçirildi.- 5 Sokak Satıcısı yakalandı ve tutuklandı.- Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;- 9 kg esrar ele geçirildi.- 1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.- Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;- 20 kg esrar,- 25 bin 556 adet kök kenevir ele geçirildi.- 1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.- Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;- 42 kg esrar,- 3 bin 490 adet kök kenevir ele geçirldi.- 8 Zehir Taciri yakalandı. 2'si tutuklandı.- Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;- 11 bin 850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.- 2 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.- Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;- 790 bin 41 adet kök kenevir ele geçirildi.- 4 Zehir Taciri yakalandı.- Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;- 6,5 kg eroin,- 11 kg skunk ele geçirildi.- 16 Sokak Satıcısı yakalandı.12'si tutuklandı. 4'ü adli kontrol kararı.- Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;- 14 kg esrar ele geçirildi.- 1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.- Rize İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;- 3 kg bonzai ele geçirildi.- 2 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.- Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;- 25 kg esrar,- 2 bin 125 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.- 3 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.- Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;- 4 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.- 1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.- İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;- 15 kg skunk ele geçirildi.- 1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.- Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;- 12 Zehir Taciri yakalandı.5'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol.Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum