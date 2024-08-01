Malatya'da deprem! AFAD duyurdu

AFAD tarafından son dakika açıklama yapıldı. Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.52'de merkez üssü Yeşilyurt olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 10,83 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Büyüklük:4.4 (Mw)Yer:Yeşilyurt (Malatya)Tarih:2024-08-01Saat:05:52:12 TSİEnlem:38.15694 NBoylam:38.28889 EDerinlik:10.83 km