Apple'dan yapay zeka hamlesi! Evlerde görülecek...

iOS 18 ile tanıtılan 'Apple Intelligence' isimli yapay zeka özellikleriyle ses getirmeyi başaran Apple, bu pazarda daha büyük oynamaya karar verdi.Apple'ın elektrikli araba projesini rafa kaldırmasının ardından kullanıcıların kişisel robotu olabilecek yeni bir ürünü araştırdığı bir süredir konuşuluyor.Güvenilir kaynaklara göre şirket, masanın üzerinde kullanılabilecek küçük bir ev robotu geliştiriyor.Bu robot, Apple Intelligence yapay zekâ özelliklerine sahip ilk ev ürünü olma özelliğini taşıyacak.Apple, robot teknolojisiyle tüketicilerin evlerinde daha büyük bir yer edinebilir ve yapay zeka alanındaki gelişmelerden faydalanabilir.Apple'ın web sitesinde robotikle ilgili görevler için ilan vermesi, proje üzerinde çalışan ekipleri genişletmeye çalıştığını gösteriyor. Robotik çalışmaların, Apple'ın donanım mühendisliği bölümü ile John Giannandrea tarafından yönetilen yapay zeka ve makine öğrenimi grubu bünyesinde yürütüldüğü aktarıldı.