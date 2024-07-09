  • USD: 32,64 - 32,70
  • EURO: 35,36 - 35,42
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın güne nasıl başladı?

Güncel ons altın değeri 2.346 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 487 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL?

Ekleme: 9.07.2024 - 09:08 Güncelleme: 9.07.2024 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı?
TÜİK enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte piyasalardaki hareketlenme yeni haftaya da yansıdı. Gram altın 9 Temmuz Salı günü 2 bin 447 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 3,963 TL’den güne başladı.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.487,2360

Satış: 2.487,6000

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3,980,7800

Satış: 4.068,1200

ONS altın fiyatı

Alış: 2.346,7500

Satış: 2.365,1000

Cumhuriyet altını

Alış: 15,921,8800

Satış: 16.223,8300

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.932,67

Satış: 8.132,91

Ata altın fiyatı

Alış: 16.551,18

Satış: 16.973,91

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.336,65

Satış: 1.763,46

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.267,56

Satış: 2.402,37

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.915,07

Satış: 16.216,15