Altın güne nasıl başladı?
Güncel ons altın değeri 2.346 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 487 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL?
TÜİK enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte piyasalardaki hareketlenme yeni haftaya da yansıdı. Gram altın 9 Temmuz Salı günü 2 bin 447 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 3,963 TL’den güne başladı.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.487,2360
Satış: 2.487,6000
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3,980,7800
Satış: 4.068,1200
ONS altın fiyatı
Alış: 2.346,7500
Satış: 2.365,1000
Cumhuriyet altını
Alış: 15,921,8800
Satış: 16.223,8300
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.932,67
Satış: 8.132,91
Ata altın fiyatı
Alış: 16.551,18
Satış: 16.973,91
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.336,65
Satış: 1.763,46
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.267,56
Satış: 2.402,37
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.915,07
Satış: 16.216,15