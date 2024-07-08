Ömer Bolat bugün AB ile vize sıkıntısını konuşacak
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun ilk toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda Türkiye açısından Gümrük Birliği'nin genişletilmesi ve yeşil dönüşüme uyum gibi kritik konuların ele alınması bekleniyor.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun ilk toplantısı bugün Brüksel'de gerçekleştirilecek.
Resmi heyetler ile özel sektör temsilcilerinin de katılacağı toplantılara Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis başkanlık edecek.
Nakliye konuları görüşülecekler arasında
Bakan Bolat ile Dombrovskis başkanlığında bugün Brüksel'de yapılacak toplantılarda, karşılıklı ticaretin artırılması, Gümrük Birliği'nin genişletilmesi, yeşil dönüşüm ve nakliye konuları da değerlendirilecek.
Vize zorunluluğu sorunu konuşulacak
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun bugün yapılacak ilk toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına AB ülkelerinin uyguladığı vize zorunluluğundan kaynaklanan sıkıntıların aşılması ve kara nakliye sektörü için ülke kotalarının yetersizliğinin giderilmesi başlıklarının değerlendirilmesi planlanıyor.
Toplantılarda görüşülecek konu başlıkları
Toplantılarda görüşülecek konular arasında, karşılıklı ticaretin artırılması, Gümrük Birliği'nin genişletilmesi müzakerelerinin başlatılması arayışı, yeşil dönüşüme uyum çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına AB ülkelerinin uyguladığı vize zorunluluğundan kaynaklanan sıkıntıların aşılması ve kara nakliye sektörü için ülke kotalarının yetersizliği gibi başlıklar yer alıyor.