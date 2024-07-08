Bakan Işıkhan duyurdu!

İŞKUR, iş arayanları iş yerleri ile buluşturarak işe yerleştirmede aktif rol oynuyor.Kurum, bazen de iş edindirme programları düzenleyerek iş arayanlara bir meslek edindirerek işe yerleşmelerini sağlıyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un hazırladığı ve 2024'ün ilk yarısında hizmetlerine ilişkin verileri içeren haziran ayı İstatistik Bülteni'ni yayınlandığını açıkladı.Bakan Işıkhan, İŞKUR'un 2024'ün ilk 6 ayındaki faaliyetlerinde öne çıkanları rakamlarla şöyle dile getirdi:2024 yılı Ocak-Haziran ayları arasında; 691 bin 55 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Bu oranda geçen yıla göre yüzde 18,3 artış kaydettik.İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 1 milyon 510 bin 527 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 445 bin 957 iş yeri ziyareti yaptık.'Çalışmalar sürecek'Bakan Işıkhan, açıklamasında, istihdam odaklı büyümenin sağlanması ve vatandaşlara iş imkanı sunulması için çalışmaların sürdürüleceğine de değindi.