AK Parti MYK toplandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık ediyor. Kritik toplantı saat 15.50'de başladı.MYK'da gündem oldukça yoğun olacak. En önemli konulardan birisi parti içindeki değişim çalışmaları masaya yatırılacak. Bu konuda yapılan tüm çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.MYK'da fahiş fiyatlarla mücadele de gündeme gelecek ve çözüm önerileri de masaya yatırılarak tartışmaya açılacak.Diğer yandan son aylarda ülkede gündem olan kamuda tasarruf tedbirleri ve ekonomideki alınacak yeni önlemler de masada olacak. Bu noktada parti içinde görüş alışverişi yapılacak.